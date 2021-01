Torino: Rolando, saranno mesi incerti ma conti sono in ordine

"Fino alla scadenza elettorale porteremo avanti la linea di mandato nel segno della crescita della città e per agevolare la ripartenza. Ci aspettiamo mesi incerti ma li affronteremo con i conti in ordine". Ad affermarlo l'assessore comunale al Bilancio Sergio Rolando nella relazione al Bilancio di previsione e Dup 2021-2023 che inizia l'iter in Consiglio comunale per l'approvazione. "Abbiamo mantenuto saldo l'impegno con la Corte dei Conti e il pluriennale e' stato predisposto in coerenza con l'obiettivo di ridurre lo squilibrio strutturale ancora esistente", sottolinea, evidenziando che "questa volta la scadenza elettorale non è solo un passaggio di consegne ma un passaggio fra due mondi, quello che non conosceva il Covid e quello attuale". "Quest'anno - aggiunge l'assessore Rolando - tutte le risorse possibili sono state impegnate, per lavoro, imprese, innovazione, ambiente, trasporti, welfare, periferie. Tante le iniziative messe in campo che porteranno ricadute importanti per Torino". L'assessore osserva poi che a fronte della situazione emergenziale si è creato un "risentimento sociale che mina le relazioni, una cosa - sottolinea - che va contrastata con forza, di pari passo con la lotta alla povertà, iniquità e illegalità. E questa amministrazione, forse con più attenzione di altre, ha cercato di farlo con il valore della solidarietà. Il lavoro da fare è molto ma la direzione intrapresa e' quella giusta e auspico che la prossima amministrazione lo porti avanti".