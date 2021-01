Covid: Piemonte; 600 positivi, cresce dato ricoveri

Numeri in crescita dei ricoverati Covid, nel bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. I pazienti in terapia intensiva sono 163 (+ 7 rispetto a ieri), negli altri reparti Covid 2364 (+ 19 rispetto). I casi di positività accertati con 10313 tamponi 5146 antigenici) sono 600 con un rapporto del 5,8%; la quota di asintomatici è 41,3%. I decessi sono 21, di cui 4 relativi a oggi. I guaiti +707, le persone in isolamento domiciliare 10.674.