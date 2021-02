Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 17 febbraio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2360m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il contesto si mantiene in prevalenza anticlonico, con Sole prevalente su VDA e Piemonte soprattutto nella seconda parte del giorno. Aria più umida da Ovest determinerà ancora qualche annuvolamento sulla Liguria di levante con possibilità di qualche pioggerella. Gli effetti delle correnti più temperate favoriranno un ulteriore rialzo termico e un clima meno rigido.