Sci: FI, nostro impegno per comparto neve

Il gruppo regionale di Forza Italia in Piemonte rivendica l'impegno per il comparto neve, che si concretizza ora in una delibera della Giunta Cirio, appena approvata. Con il documento la Regione stanzia 5,3 milioni per i gestori degli impianti di risalita per interventi di messa in sicurezza sulle aree sciabili, 300 mila euro per i club iscritti alla Fisi, 2,6 milioni per i maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo nazionale, e 1,8 milioni per agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazioni connessi al comparto. "Forza Italia - rimarca il capogruppo Paolo Ruzzola, con Franco Graglia, Alessandra Biletta e Carlo Riva Vercellotti - risponde alle chiacchiere del precedente Governo Conte con misure efficaci e attente a tutti gli operatori più colpiti dalla pandemia. Avevamo a più riprese sollecitato interventi sulla montagna e in particolare sul comparto neve, ora abbiamo gli stanziamenti, boccata d'ossigeno fondamentale visto che è completamente saltata la stagione sciistica creando un danno considerevole a uno dei settori più importanti in termini di Pil per la nostra Regione. Adesso ci impegneremo per snellire il più possibile le procedure di erogazione dei fondi accelerandone l'iter".