Turismo: Poggio, intelligenza artificiale può fare differenza

"L'intelligenza artificiale può fare una grande differenza in molti settori. Nel turismo l'analisi predittiva può aiutare gli imprenditori ad adattare le imprese in modo preciso, evitando sprechi. Un altro esempio è la realtà aumentata, con le mappe interattive per gli escursionisti, ma anche con strumenti a sostegno dei disabili, il cui mercato potrebbe crescere considerevolmente se solo si mettessero in campo dispositivi utili per loro". Lo ha sottolineato l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, nel suo saluto al convegno sul organizzato da VisitPiemonte "Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?". "Il Piemonte, con il Politecnico e l'Università di Torino - ha sottolineato Poggio - è all'avanguardia in questo campo. Mi auguro che dal convegno di oggi possa emergere un punto sintesi per lanciare un concorso di idee sul legame fra intelligenza artificiale, cultura, musei, teatri e turismo. Un concorso nel quale - ha rimarcato - l'elemento umano dovrà rimanere orizzonte".