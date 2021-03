Vaccini: Lega, priorità a disabili è gesto di attenzione

Il gruppo della Lega in Regione Piemonte, con il capogruppo Alberto Preioni e il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco, accoglie con soddisfazione l'annuncio della Regione di voler procedere in via prioritaria con la vaccinazione dei disabili. "È un gesto di attenzione - sottolinea Preioni - di cui la Lega si è fatta portavoce anche a livello nazionale con il leader Matteo Salvini e con Erika Stefani, il nostro ministro con delega alla Disabilità. La tutela dei soggetti fragili deve tornare a essere centrale nelle politiche sanitarie, a iniziare da uno snodo cruciale come quello della campagna vaccinale". "Il nostro auspicio - aggiunge - e' che si possa sempre più allargare la platea di chi potrà ricevere le dosi in via prioritaria: bisognerebbe procedere all'immunizzazione anche dei commercianti, in modo da garantire basi piu' sicure per la ripartenza di un settore tanto strategico". "Siamo molto soddisfatti - aggiunge Stecco - che la Regione e il nostro assessore alla Sanità Luigi Icardi abbiano compreso l'importanza della questione coinvolgendo subito il Dirmei e indicando come una priorità la vaccinazione dei disabili, partendo dai 6 mila ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali".