Logistica: Acqui Terme vuole nuovo casello sulla A26

Il Comune di Acqui Terme (Alessandria) vuole un nuovo casello autostradale sulla A26. La proposta è quella di aprire un casello nel territorio del comune di Predosa e realizzare una bretella di collegamento a Strevi. "Due infrastrutture che permetterebbero di allacciare all'autostrada tutta l'area di Acqui Terme e dare nuova vita alla zona industriale di Predosa e limitrofe", spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini. "Riteniamo - aggiunge il primo cittadino - siano opere fondamentali per superare l'isolamento dei nostri territori". "Lanciamo un appello a tutte le forze del territorio - conferma il sindaco di Predosa, Maura Pastorino - per pianificare il nostro futuro. Con il Decreto Genova, tra i cui punti centrali vi sono specifiche norme che riguardano la zona portuale e retroportuale, questi progetti e la loro realizzazione possono diventare effettivamente all'ordine del giorno. Si tratta di un'opportunità non solo per tutta la retroportualità di Genova e di Savona Vado, ma anche per il rilancio turistico e industriale del basso Piemonte".