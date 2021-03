Covid: Nursind, assumere infermieri, altro che volontari

"Infermieri volontari? Anche no. Sentire che dobbiamo affidarci al volontariato non è rassicurante. L'assessore alla Sanità Luigi Icardi, invece di ricercare volontari, si attivi per autorizzare subito le assunzioni di chi e' in graduatoria e per liberare i fondi per le prestazioni aggiuntive, come hanno già fatto altre Regioni". Così il segretario regionale del sindacato infermieristico Nursind, Francesco Coppolella, a proposito del personale mancante per accelerare la campagna vaccinale contro il Covid-19. "L'indicazione che pare giungere dal Dirmei - dice Coppolella è di assumere tutto il personale necessario. Con quali soldi è la preoccupazione delle Aziende, che restano ferme. La Regione faccia chiarezza perché siamo in presenza di un corto circuito che blocca la situazione, mentre c'è urgenza di correre, oltre che di coprire i turni di lavoro". "Ci sono ancora - sottolinea - qualche migliaio di infermieri che aspettano di essere chiamati dalle graduatorie relative al bando di 36 mesi. L'assessore si attivi perché possano essere assunti e pagati. Ci aspettiamo risposte chiare e tempestive, senza le quali diventerà difficile restare in silenzio".