Piazza San Carlo: Parco Dora, processo slitta ancora

Udienza questa mattina al Palazzo di Giustizia di Torino per il processo legato alla serata del 3 giugno 2017 al Parco Dora, dove venne organizzata una proiezione su maxi-schermo della finale di Champions League parallela a quella di piazza San Carlo. Le parti si rivedranno il 25 maggio: il giudice ha infatti accolto la richiesta dell'avvocato Maria Turco, legale di Paolo Giordana, di leggere i nuovi atti relativi ai dati informatici dei pc e dei telefonini degli imputati che erano contenuti in un hard disk che mancavano nelle carte. Con Giordana, ex capo di Gabinetto del Comune di Torino, sono indagati anche l'ex portavoce della sindaca Appendino, Luca Pasquaretta, Francesco Capra, responsabile della M&M Global Service, società cui fu demandata l'organizzazione della serata, e l'architetto Dell'Aquila. Sono accusati, a vario titolo, di invasione di terreni o edifici destinati a uso pubblico, oltre che di una serie di violazioni legate all'organizzazione di spettacoli e all'occupazione di suolo. Secondo l'accusa, infatti, l'evento fu organizzato senza le autorizzazioni necessarie.