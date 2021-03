Comunali: Appendino, mio impegno sarà fino a ultimo giorno

"Come ho sempre detto, avrei preferito, come credo tutti, andare a elezioni nelle tempistiche previste, avrebbe significato che non eravamo in piena pandemia. Da parte mia, comunque, non cambierà minimamente il mio impegno fino all'ultimo giorno in cui sarò sindaca". A dirlo, nella diretta Facebook del venerdì per rispondere alle domande dei cittadini, la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito dello slittamento del voto dopo l'estate. "Finché sarò sindaca - ha assicurato - lavorerò con impegno per la gestione dell'emergenza senza dimenticare i progetti di rilancio della città".