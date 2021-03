Casa riposo Rocchetta Tanaro, salvi i posti di lavoro

Accordo tra il Comune di Rocchetta Tanaro e la cooperativa Anteo di Biella per la gestione della casa di riposo, che ospita diciotto anziani. Salvi tredici posti di lavoro, ad eccezione del cuoco, a cui era scaduto il contratto, e del manutentore, che resta in capo al Comune. Lo scorso 23 febbraio era scaduto il bando del Comune per individuare i nuovi gestori; Sereni Orizzonti, gli attuali gestori, avrebbero iniziato mercoledì il trasferimento degli ospiti in loro altre strutture del Piemonte. Ieri sera è arrivato l'accordo con Anteo, che salvaguardia quindi i dipendenti e gli ospiti. "Abbiamo accettato l'accordo anche per evitare i trasferimenti - spiega Luca Quagliotti, segretario generale della Cgil di Asti -. La struttura potrebbe accogliere 40 persone, quindi al momento ci sarà un ridimensionamento degli orari: 6 ore di turno per le pulizie, 4 per assistenza e 3 ore di cassa integrazione fino a un nuovo raggiungimento di ospiti".