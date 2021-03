Covid: in Piemonte 1.504 positivi,- 5 ricoverati in intensiva

Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva, in Piemonte: nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione è riportata una diminuzione di 5 pazienti che fa scendere il totale a 364 (-5 rispetto a ieri). Non si ferma, invece, l'incremento negli altri reparti, +61 rispetto a ieri, il totale passa a 3.837. I decessi sono 18 (di cui 1 registrato oggi). I nuovi contagi sono 1.504 con un tasso di positività del 10.6% rispetto ai 14.197 tamponi diagnostici processati (6.158 antigenici); la quota di asintomatici è del 37,9% Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584, gli attualmente positivi 35.785, i guariti + 1.276.