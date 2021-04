Piemonte: Bilancio, è ripresa discussione in Aula

E' ripresa questa mattina nell'Aula di Palazzo Lascaris, convocata in videoconferenza dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, la discussione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione. E' questo il terzo e ultimo giorno della mini-maratona organizzata dall'Assemblea legislativa piemontese prima della pausa pasquale per discutere i documenti finanziari fondamentali del Piemonte. Il provvedimento, messo a punto dall'assessore Andrea Tronzano, per il 2021 fissa il pareggio a 18 miliardi e 828 milioni di euro. Il testo è composto da 5 articoli e finora sono stati depositati circa 30 emendamenti.