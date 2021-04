Torino: Comba (FdI), Damilano candidato centrodestra unito

"Siamo assolutamente convinti, come FdI, che Paolo Damilano abbia tutte la qualità e le caratteristiche per essere il candidato del centrodestra unito. Imprenditore dalle indiscutibili doti, potrà segnare finalmente una netta discontinuità con le precedenti amministrazioni rosse di ieri e gialle di oggi". Lo sostiene, in una nota, il coordinatore piemontese di Fratelli d'Italia, Fabrizio Comba. "Le condizioni in cui versa oggi Torino e le difficoltà nel quotidiano dei suoi cittadini, saranno una sentenza di Cassazione per l'amministrazione uscente - aggiunge Comba - non avremo certamente nessun problema a condividere una volta per tutte al tavolo nazionale, che vedrà presenti tutti i leader della coalizione, quelle scelte, quegli uomini e donne che ci consentiranno di essere vincenti in tutte le amministrazioni che andranno a rinnovo nei prossimi mesi".