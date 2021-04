Intesa: Gros-Pietro, 400 mld per imprese e famiglie

"Se le imprese italiane vogliono andare all'estero siamo pronti ad accompagnarle. nell'ambito degli oltre 400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine, il doppio dei quelle previste dal Pnrr nello stesso arco di tempo. Un po' più della metà sarà per le imprese e il resto per le famiglie". Lo ha sottolineato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo alla presentazione online di "Quaderno 40 - Granda e Global. Internazionalizzazione del sistema produttivo cuneese". "Accompagneremo le imprese non solo con il doppio dei fondi del Recovery, ma anche guidandole verso obiettivi fondamentali per la crescita del mondo che ha di fronte la lotta al cambiamento climatico. Dovranno cambiare i sistemi di produzione, i sistemi di logistica e prodotti. Per l'Italia è una grande opportunità. Intesa è uno dei leader dell'economia circolare", ha spiegato Gros-Pietro. "Gli interventi a favore delle imprese saranno realizzati principalmente in ambiti strettamente collegati con il Pnrr: green, circular e transizione ecologica, infrastrutture e trasporti, progetti di rigenerazione urbana, inclusione sociale".