Amministrative: Radicali a Letta, primarie per legge

"Come già detto a Enrico Letta durante l'incontro che abbiamo avuto la settimana scorsa, in vista delle amministrative chiediamo al Partito Democratico un impegno preciso: presentare insieme un disegno di legge per istituire le primarie", lo afferma in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. "Non è più immaginabile andare avanti con il fai da te - aggiunge - servono regole, tempi e spazi certi affinché tutti coloro che, nelle varie città, vorranno candidarsi alla carica di sindaco avranno le garanzie di poter concorrere in una partita vera. Gli esempi di Roma, Torino, Bologna e Napoli sono lì a dimostrare come ci sia bisogno di un salto di qualità attraverso l'istituzionalizzazione di questo strumento di partecipazione. Ora non c'è più tempo per intervenire legislativamente in vista delle elezioni del 2021 tuttavia il problema va affrontato da subito per le future tornate elettorali. Non è più tollerabile usare le primarie quando fa comodo per toglierle di mezzo invece quando sembrano un pericolo. Questo modus operandi favorisce i capi bastone locali a discapito di nuove forze ed energie che al contrario potrebbero dare un grosso contributo di innovazione e di ricambio democratico", conclude Iervolino.