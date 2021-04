Molesta minorenne sull'autobus, arrestato pregiudicato

I carabinieri hanno arrestato a Pont Canavese, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un italiano di 23 anni già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo, venerdì mattina, armato di coltello, ha molestato una 15enne a bordo dell'autobus di linea Gtt nel tratto di strada che collega Favria a Cuorgnè. La ragazza, insieme ai genitori, è andata in caserma per denunciare l'accaduto fornendo ai militari una dettagliata descrizione del soggetto. Ben presto, i carabinieri di Pont e Cuorgnè, hanno identificato il giovane vicino a casa, a Pont. Questi, alla vista dei militari, ha tentato la fuga a piedi e ha aggredito i carabinieri che lo hanno comunque fermato. Il giovane è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia, in quanto la mamma magrebina, saputo dell'arresto, ha trovato il coraggio di raccontare ai carabinieri vari episodi di violenza subiti nel tempo dal figlio, culminati quella stessa mattina con danneggiamenti della sua abitazione.