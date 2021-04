25 Aprile: Cirio, ricordare e proteggere libertà

"Una preghiera circondati dal silenzio ovattato delle nostre colline delle Langhe, in questo luogo dove 70 anni fa fu Alcide De Gasperi a rivolgere il proprio pensiero a coloro che in nome della Libertà hanno donato la propria vita. Quella Libertà che oggi la pandemia ci ricorda non essere scontata. Quella Libertà che ha bisogno di anticorpi. Contro ogni tipo di virus". Con queste parole il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, celebra il 25 aprile dal Sacrario di San Bernardo a Bastia Mondovì, nel Cuneese. "La Democrazia - scrive Cirio su Facebook - è la custode preziosa della salute del nostro Paese. Ed è compito di ognuno di noi ricordare. E proteggerla".