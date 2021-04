Meteo: cieli molto nuvolosi con piogge

A Torino oggi, lunedì 26 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 4.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2572m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti atlantiche determinano un deciso aumento della nuvolosità su tutto il Nord Ovest con primi fenomeni a partire dai rilievi, più diffusi e anche in pianura tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi. Venti in rinforzo dai quadranti orientali sul Ligure e mare mosso.