Covid: Torino approva mozione per parco in memoria vittime

Con 22 voti a favore, 5 contrari e 7 astenuti, il Consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione della consigliera della Lega Francesca Parlacino, sulla creazione di un parco in memoria delle vittime del Covid. L'atto impegna dunque l'amministrazione "ad avviare i dovuti accertamenti nel merito della possibilità di realizzare questo progetto per individuare un parco sulla quale collocare degli alberi coinvolgendo le associazioni del territorio, le scuole, i centri diurni e chiunque rientri nelle categorie fragili, al fine di svolgere un'attività didattica, formativa e di reinserimento sociale, oltre che di memoria storica". Nella mozione si sottolinea che "il nostro mondo e' stato oggetto di una pandemia che ha messo a dura prova la salute fisica e mentale oltre che l'economia tutta" e si evidenzia il fatto che "la creazione di spazi all'aperto, giardini, parchi e alberi oltre che creare un beneficio alla città dal punto di vista della sostenibilità, arreca un miglioramento dello stato mentale". Già nelle scorse settimane, in occasione della Giornata delle Vittime del Covid, un'iniziativa analoga era stata promossa dalla Città, con l'avvio di un bosco della memoria all'interno del Cimitero Monumentale.