Giovani No Tav accusano, colpiti da pietre in bici

"La polizia ci ha lanciato delle pietre". È l'accusa sollevata dal movimento No Tav che accende nuove polemiche in Val di Susa, ma che però non trova conferme ufficiali. Il fatto sarebbe accaduto ieri a San Didero, alla fine di una biciclettata organizzata dai giovani No Tav partita dalla stazione di Bussoleno e conclusasi al presidio dell'autoporto. Secondo il racconto che circola sui canali social un agente dei reparti mobili avrebbe tirato delle pietre colpendo ad una gamba un ragazzo. "Avevamo finito di fare un aperitivo al presidio, siamo risaliti in bici e ci siamo diretti verso la statale per tornare a casa - racconta un No Tav - Un poliziotto ha urlato 'ammazzati' e poi sono partite le pietre. Una mi ha sfiorata la testa e un'altra ha colpito la gamba del mio amico".