Comunali: Versaci (M5s), servivano stati generali M5s-Pd-Leu

"La triste verità è che nessuna forza politica del cosiddetto campo 'progressista' è stata capace di aprire un dibattito serio e non estemporaneo sui giornali o a qualche evento pubblico. Bisognava fare degli stati generali tra M5s-Pd-Leu per capire quale strada si poteva intraprendere insieme, se ci fossero davvero i presupposti per riproporre l'esperienza del Conte 2 anche livello territoriale. Questo è il grande rammarico". Lo scrive su Facebook il consigliere comunale M5s di Torino, Fabio Versaci, che negli ultimi mesi non ha risparmiato critiche al percorso intrapreso per le elezioni amministrative. Critiche, precisa, che "non sono mai state contro Appendino perché ho qualcosa contro di lei, anzi voglio molto bene a Chiara, semplicemente non ho condiviso l'approccio e il metodo perché non vedevo, e continuo a non vedere, la giusta maturità sia nostra che delle altre forze politiche per superare le divergenze che ci hanno contraddistinto in questi anni e dialogare esclusivamente sui temi. Questo percorso - conclude -, seppur in modo burrascoso, è comunque iniziato: sta a noi costruirlo e cementarlo per proporsi uniti e determinati verso l'appuntamento delle politiche del 2023".