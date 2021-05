Covid: in Piemonte 106 positivi, tasso 0,9%

In Piemonte sono 106 i nuovi casi positivi al Covid, con tasso dello 0,9% rispetto agli 11.236 tamponi processati (5.539 antigenici). In terapia intensiva - 7 ricoverati, il totale scende a 101, negli altri reparti -29, numero complessivo 832. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 8 decessi (2 relativi a oggi), +364 guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 6729, gli attualmente positivi 7.662.