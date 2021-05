Covid: in Piemonte 298 positivi, 8 morti

In Piemonte sono 298 i nuovi casi di positività al Covid, su un totale di 16.269 tamponi diagnostici processati (9.719 antigenici), il tasso è dell'1,8%. In calo di 7 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ora 90; negli altri reparti -6, i pazienti sono 765. Il bollettino dell'Unita' di crisi regionale riporta anche 8 decessi; da inizio pandemia il totale e' 11.613. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.478, i guariti +669.