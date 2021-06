Agricoltura: bando Piemonte da 1,8 mln per qualità

La Regione Piemonte ha aperto un bando da 1,8 milioni a sostegno delle aziende agricole che intendono aderire ai regimi di qualità dei prodotti agroalimentari. Si tratta cioè di realizzare prodotti Dop (denominazioni d'origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta), Stg (specialità tradizionali garantite), vini Doc e Docg, indicazioni geografiche delle bevande spiritose, vini aromatizzati, o aderire a sistemi di qualità nazionale per la zootecnia, produzione biologica, sistema di qualità nazionale di produzione integrata, regimi facoltativi. Ciascun beneficiario potrà ottenere fino a tremila euro l'anno per cinque anni. "Dalla Regione - sottolinea l'assessore all'Agricoltura della Giunta Cirio, Marco Protopapa - arriva un sostegno agli agricoltori che scelgono di produrre cibo e vini di qualità e affrontano costi aggiuntivi per ottenere le certificazioni. Attraverso i marchi di qualità valorizziamo le eccellenze agroalimentari made in Piemonte rafforzando il loro posizionamento sui mercati e rispondiamo ai consumatori attenti che chiedono garanzie". Il bando, che scade il 31 agosto, è pubblicato sul sito della Regione Piemonte.