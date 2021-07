Torino: Deri contro mala movida, Vanchiglia non è zona franca

"Anche i fuochi d'artificio in piazza Santa Giulia all'una. Non è zona franca!". Lo denuncia su Facebook il presidente della Circoscrizione 7 di Torino, Luca Deri, che chiede maggiori interventi in zona. Proprio in questo fine settimana è entrata in vigore nelle zone della vita notturna torinese l'ordinanza contro la mala movida che vieta il consumo di alcol al di fuori dei locali. "Stanotte - spiega sul social a commento di un video che documenta l'accaduto - siamo rimasti fino a mezzanotte in piazza Santa Giulia con forze dell'ordine e Istituzioni e all'una si sono scatenati in balli di strada e fuochi artificiali. Il presidio delle forze dell'ordine - sollecita - deve rimanere in piazza fino alle 3 e bisogna multare chi porta strumenti di amplificazione per ballare e cantare e chi spara i fuochi di artificio". Deri ricorda poi che "abbiamo installato le telecamere appositamente. I residenti di Vanchiglia hanno il diritto di dormire e gli esercenti di lavorare nel rispetto delle regole. Il casino succede fuori dai loro spazi. Ps: la variante Delta ringrazia".