Piemonte: Allasia consegna Drapò a sindaci Vco

I sindaci del Vco hanno ricevuto oggi il Drapò del Piemonte, consegnato dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Dopo la prima tappa alla Reggia di Venaria, è infatti proseguito oggi a Stresa il giro nelle province del Consiglio regionale per donare ai Comuni la bandiera del Piemonte, emblema di una Regione ma anche simbolo di appartenenza e riconoscimento di tradizione e valori. La cerimonia si è svolta nell'Auditorium del Palazzo dei congressi di Stresa. Sul palco Allasia e i componenti dell'Ufficio di presidenza, Michele Mosca e Gianluca Gavazza, presente anche il capogruppo della Lega, Alberto Preioni. Prima dell'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della recente tragedia del Mottarone. A ricevere il Drapò erano presenti 64 sindaci su 74 del territorio. "Questa iniziativa - ha detto Allasia - si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno, in occasione del 50esimo anniversario della Regione Piemonte, ma l'arrivo della pandemia ha purtroppo posticipato la cerimonia. Oltre alla rete delle istituzioni, dallo Stato alla Regione alle Province, che hanno saputo lavorare in sinergia seppur tra tante difficoltà, un ruolo fondamentale è stato quello delle comunità locali. Il Drapò è il vessillo di tutti i piemontesi, sotto il quale il Consiglio regionale, insieme con ciascun Comune, intende affrontare le molteplici sfide del futuro". "Abbiamo attraversato - ha sottolineato Arturo Lincio, presidente della Provincia del Vco - il duro periodo della pandemia, che però ci ha avvicinato molto alla Regione. Il provvedimento sui canoni idrici ha permesso alla nostra Amministrazione provinciale di sopravvivere". Marcella Severino, sindaco di Stresa si è soffermata sulla tragedia del Mottarone. "Ringrazio il Consiglio regionale - ha detto - per aver scelto Stresa per ospitare questo importante avvenimento. La Regione ci è stata vicina e proprio questa esperienza ci deve insegnare un grande senso di collaborazione". A simbolo del passaggio nella provincia del Vco del Consiglio regionale, questa sera la facciata di Palazzo di Città di Verbania Pallanza sarà illuminata con l'immagine del Drapò. Nelle altre province del Piemonte la consegna avverrà il 22 luglio ad Alessandria, il 23 ad Asti, il 26 a Vercelli, il 28 a Novara, il 29 a Biella e il 30 a Cuneo.