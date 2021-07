Mattei no pass

Dicono che… dopo aver preso parte a un paio di manifestazioni No Vax, addirittura arringando la piazza, Ugo Mattei abbia deciso di cavalcare la protesta contro il Green Pass. Il volto del giurista torinese, candidato sindaco per la galassia dei beni comuni, infatti, campeggia su un camion vela che scorrazza in lungo e in largo per la città con tanto di nuvola a mo’ di fumetto che definisce il passaporto vaccinale come “incostituzionale, inutile, insidioso”.