Concerto abusivo a Torino, interrogazione parlamentare FdI

"Un concerto abusivo in corso Principe Eugenio in prossimità della casa occupata, gente riversata in strada ammassata, musica ad alto volume e nessun rispetto delle norme Covid. Dalle 14 di ieri fino a tarda sera", a Torino, "si è svolto uno spettacolo offensivo verso i torinesi e tutti quegli operatori che sono costretti a Green pass, restrizioni e chiusure come le discoteche. Ora vogliamo sapere cosa ha fatto il ministero dell'Interno per impedirlo". Lo denuncia, in una nota, la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "Dopo ripetute segnalazioni di cittadini che lamentavano il mancato intervento delle forze dell'ordine io stessa a tarda sera ho chiamato la Questura - rivela l'esponente di FdI -. Due pesi e due misure non sono tollerabili. Il ministro tecno Lamorgese si assuma la responsabilità di un episodio dequalificante che si ripete per la terza volta in sei mesi. Presentiamo un'interrogazione parlamentare che dopo i fatti di Viterbo dimostrano una politica lassista inaccettabile".