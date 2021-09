Scuola: Cirio a studenti, ripartite con coraggio verso il futuro

"Inizia un nuovo anno scolastico e io non posso che augurarvi che sia un anno da vivere insieme, da condividere. Me lo auguro con ogni forza da presidente e me lo auguro con il cuore da papà". E' il messaggio che sui social il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rivolge ai ragazzi nel primo giorno del nuovo anno scolastico. "Il periodo che ci lasciamo alle spalle", aggiunge Cirio, "è stato duro per ognuno di noi, moltissimo per voi. Ma lo avete affrontato con determinazione, pazienza e coraggio. Ripartite da qui, camminando verso il vostro e il nostro futuro. Buon primo giorno di scuola".