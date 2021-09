Covid: in Piemonte 87 casi, lieve aumento ricoverati

Lieve aumento, oggi, nel totale dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte: sono 4 in più,: -1 in terapia intensiva (24 il dato complessivo), ma +5 negli altri reparti (195). Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione non riporta oggi decessi; i nuovi casi sono 87, con un tasso dell'0,6% rispetto ai 15.508 tamponi diagnostici processati (12.591 antigenici). La quota di postivi asintomatici è 54%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.537, i nuovi guariti 194.