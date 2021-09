Lavazza in oltre 140 Paesi, 70% fatturato è all'estero

Fondata a Torino nel 1895, Lavazza è fra i principali torrefattori mondiali. L'azienda italiana produttrice di caffè, di proprietà dell'omonima famiglia da quattro generazioni, è presente in oltre 140 Paesi attraverso consociate e distributori, con il 70% del fatturato generato all'estero. Impiega oltre 4 mila persone e nel 2020 ha un fatturato 2,085 miliardi di euro. Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP, acquisite rispettivamente nel 2016 e nel 2017, la danese Merrild (2015), la canadese Kicking Horse Coffee (2017), l'italiana Nims (2017) e il business dell'australiana Blue Pod Coffee Co. (2018). Alla fine del 2018, a seguito di acquisizione, è stata creata la Business Unit Lavazza Professional, che comprende i sistemi Flavia e Klix, attivi nel settore dell'Office Coffee Service (OCS) e del Vending. La filiale Lavazza UK è stata fondata nel 1990. Per il Gruppo, il Regno Unito è un mercato strategico, in cui il livello di brand awareness supera il 70%, in crescita anno dopo anno. L'apertura del flagship store Lavazza a Londra, città che gode di una notevole attenzione globale, si inserisce in una più ampia strategia internazionale con l'importante obiettivo di contribuire al rinnovamento dell'immagine del brand. Un altro passo nella storia di un'azienda da sempre impegnata a promuovere l'autentica tradizione del caffè italiano con uno sguardo rivolto al futuro e all'innovazione. Presente in tutti i business, a casa, fuori casa e in ufficio, Lavazza punta sempre all'innovazione. E ad oggi vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca: come quelle, nel mondo dello sport, con alcuni dei più importanti tornei di tennis mondiali. Proprio in Inghilterra è iniziato nel 2011 il cammino decennale di Lavazza nel mondo del tennis, con la prima presenza al torneo di Wimbledon: quest'anno Lavazza festeggia il decennale di matrimonio con il tennis diventando Platinum Partner delle Nitto ATP Finals di novembre a Torino, dove l'espresso giocherà in casa.