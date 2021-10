Meteo: bel tempo con sole

A Torino oggi, giovedì 7 ottobre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2380m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: da Ovest rimonta l'anticiclone che favorisce una giornata ben soleggiata e anche piuttosto limpida con cieli perlopiù sereni ovunque. Clima più fresco al mattino, con minime anche sotto i 10°C, massime gradevoli intorno ai 20°C in pianura o anche superiori in Liguria. Residua ventilazione settentrionale in attenuazione.