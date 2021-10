Torino: Se, con noi il dialogo a sinistra non mancherà mai

"Crediamo che le dichiarazioni odierne di Angelo d'Orsi siano molto importanti. Certamente Sinistra Ecologista può garantire che il dialogo a sinistra non mancherà mai". Ad affermarlo, a proposito dell'apertura del candidato della coalizione di Sinistra in Comune al voto per Stefano Lo Russo al ballottaggio, i portavoce di Sinistra Ecologista, Jacopo Rosatelli e Alice Ravinale, il primo certamente eletto in Consiglio comunale, la seconda in caso di vittoria del candidato di centrosinistra. "Come il professore stesso afferma - dicono -, molti di noi candidati e candidate, elette ed eletti e militanti di Se hanno alle spalle un percorso comune con alcune delle anime che hanno sostenuto la candidatura di D'Orsi. Questo è stato possibile perché in gran parte condividiamo valori, orizzonti e riferimenti. Potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità dolce, stop al consumo di suolo, lavoro stabile e dignitoso a partire dagli enti locali e dalle partecipate, potenziamento dei servizi socio-sanitari, spazi culturali diffusi sul territorio, spazi ricreativi e spazi verdi in ogni quartiere, inclusione delle persone migranti. Sono solo alcuni dei temi che ci accomunano - concludono Rosatelli e Ravinale - e sarà nostro impegno prioritario fare di essi il cuore dell'agenda politica della prossima amministrazione".