Torino: Carretta (Pd), destra trasuda nervosismo

"Non c'è tempo e nemmeno la voglia di rispondere al nervosismo che trasuda a destra. Perché abbiamo solo pochi giorni per consegnare il futuro nelle mani di tutti i cittadini". Ad affermarlo il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, dopo gli attacchi di ieri alla coalizione di centrosinistra e al candidato sindaco Stefano Lo Russo da parte degli avversari di centrodestra e del candidato primo cittadino Paolo Damilano. "Lo stiamo facendo - sottolinea Carretta su Facebook - con coraggio, sacrificio, passione e, perché no, con questi sorrisi e con questo entusiasmo che dedichiamo a noi, a loro". L'aggiunta è commento di alcune foto di militanti impegnati nella campagna elettorale. "Perché l'entusiasmo - conclude il segretario citando le parole del filosofo Ralph Waldo Emerson - 'sgretola muri, scavalca orizzonti, si aggrappa alle nuvole e, soprattutto, indossa il colore del cielo'. Grazie a tutti. Ai militanti, ai simpatizzanti, ai volontari, agli amici e compagni della provincia che in queste ore si sono precipitati a Torino per sostenere Stefano Lo Russo". Per il fine settimana è prevista infatti una mobilitazione in tutta la città con oltre 100 fra gazebo e banchetti e il coinvolgimento di circa 500 volontari.