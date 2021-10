Green Pass: Damilano, condanna per ogni tipo di violenza

L'attacco al sindacato "è un attacco contro tutti, perché quando c'è la violenza non può mai essere accettata sotto nessun tipo di forma, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Io, tutti quelli che sono con me nella lista Torino Bellissima, siamo assolutamente contro ogni forma di violenza e lo saremo sempre. I fatti accaduti ieri sono inaccettabili e intollerabili. La condanna è unitaria nei confronti di qualsiasi tipo di violenza". A dirlo il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano intervenuto questa mattina alla manifestazione alla Camera del Lavoro organizzata dopo l'attacco di ieri a Roma alla Cgil. A chi gli chiede un commento sulla richiesta della segretaria torinese della Cgil Enrica Valfré di sciogliere le organizzazioni che si richiamano al fascismo, Damilano risponde "io chiedo che si combatta la violenza sotto ogni forma. Adesso ci saranno delle indagini, certo è evidente che chi lavora per la violenza deve essere combattuto e bisogna fare in modo che queste cose non si verifichino assolutamente più". E sui riflessi che quanto accaduto potrebbe avere sul voto osserva che "qui non stiamo parlando di ideologie, stiamo parlando di violenza, e contro la violenza ci siamo tutti. Prima tutti i candidati, adesso noi due rimasti per il ballottaggio: su questo non abbiamo nessuna idea diversa. Io dico che in futuro bisogna parlare dello sviluppo della città, di economia, di riportare il benessere, quindi i temi principali per noi sindaci saranno quelli, perché i prossimi saranno 5 anni fondamentali".