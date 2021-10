Letta sulla "sedia" di Lo Russo per ballottaggio

Anche Enrico Letta sulla sedia di Stefano Lo Russo. Il segretario nazionale del Pd sarà a Torino il 15 ottobre per la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra e parteciperà con lui all'iniziativa di ascolto dei cittadini. Due i momenti in programma con il faccia faccia con i torinesi: uno in centro, in piazza Carignano, e uno nella periferia sud della città, in piazza Galimberti. La giornata si concluderà con la partecipazione alla festa di chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio.