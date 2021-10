CURIOSITÀ

Una famiglia "in Comune"

Marito eletto sindaco, la moglie formalmente all'opposizione. Ma in realtà i due amministreranno insieme. Il caso di Lusigliè, piccolo comune dell'Alto Canavese

La politica può dividere ciò che l’amore unisce. A Lusigliè, piccolo centro dell’Alto Canavese (area metropolitana di Torino) con poco più di cinquecento anime, marito e moglie siedono in Consiglio comunale uno contro l’altra, almeno formalmente. Lui, Angelo Marasca, è stato eletto primo cittadino per la terza volta consecutiva. La consorte, Monica Bertuzzi, è invece capogruppo di opposizione. Marito e moglie si sono sfidati alle urne dove ha prevalso nettamente il sindaco uscente e ora dovranno “affrontarsi” in Consiglio comunale. Ma non è stata contesa vera. Anzi. La discesa in campo della moglie è stata una scelta condivisa, per evitare al marito di dover superare il quorum elettorale, secondo quanto previsto dalla norma. I due gruppi, dunque, amministreranno insieme. In Consiglio, tra i banchi della maggioranza, è entrato anche il figlio del sindaco, Damiano Marasca. Ieri sera l’insediamento della nuova amministrazione. Mancava solo il divano di casa.