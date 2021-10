Smog: Torino, superato limite annuo giorni oltre i 50 mcg

Il limite massimo, nell'anno, dei giorni di superamento della media giornaliera di 50 microgrammi al metro cubo delle micro polveri è stato superato ieri a Torino. Lo comunica Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Lo sforamento della soglia stabilita per legge è stato registrato alla stazione 'da traffico' Rebaudengo, alla periferia nord della città, una delle aree più critiche per inquinamento atmosferico del capoluogo piemontese. Le stazioni 'di fondo' di Torino Lingotto e Torino Rubino hanno raggiunto rispettivamente 29 e 19 superamenti. A Torino Rebaudengo il 36° giorno di superamento si è avuto più tardi nel corso dell'anno solo nel 2016 (il 1 novembre); l'anno scorso il limite di legge è stato raggiunto il 10 febbraio, e il 18 ottobre si contavano 48 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi; nel 2019 il limite e' stato raggiunto l' 8 febbraio ed il 18 ottobre si contavano 52 superamenti. Il limite di 35 giorni di superamento per la media giornaliera del PM10 è stato superato anche nella stazione di Alessandria Volta dove il limite era stato raggiunto il 18 marzo nel 2020 ed il 28 febbraio nel 2019 ed alla data odierna si contavano rispettivamente 38 e 42 superamenti. Negli altri capoluoghi di provincia il numero maggiore di superamento si osserva nelle stazione di Novara-Arpa (23), Asti-Acquisto (22) e Vercelli-Gastaldi (20).