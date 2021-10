Superbonus: Confcommercio, a rischio centinaia di progetti

"Sono a rischio centinaia di progetti di investimento già programmati. Le aspettative di proroga al 2025 dei proprietari immobiliari e delle imprese non devono essere deluse dalla prossima manovra finanziaria". Lo afferma la Confcommercio Piemonte in merito all'ipotesi di una proroga selettiva del superbonus al 110%, con scadenza al 2023 con l'esclusione di villette ed edifici composti da non più di quattro unità immobiliari. "A fronte di una richiesta di interventi di manutenzione edilizia che continua ad essere ancora intensa, preoccupa l'incapacità del Governo di non ascoltare le istanze di maggiore stabilità temporale nell'applicazione degli incentivi avanzate da proprietari immobiliari ed imprese del settore. Come da tempo invocato dalle categorie economiche ed in considerazione delle complessità burocratiche che continuano a registrarsi, il Superbonus richiederebbe un orizzonte temporale pluriennale che vada ben oltre il 2023", spiega Confcommercio.