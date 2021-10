Green Pass: Fregolent, su garante Ivrea intervenga Cartabia

"Chi denigra le istituzioni, esaltando oltretutto un terrorista pluriomicida, non è degno di rappresentarle. Se Paola Perinetto non avrà la dignità di dimettersi e se il sindaco di Ivrea non la sostituirà in breve tempo il Ministro della Giustizia deve intervenire". Così Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, che in una nota annuncia una interrogazione parlamentare sul post social del Garante dei detenuti di Ivrea che ha offeso pubblicamente nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Mario Draghi accostandolo a Cesare Battisti per le norme sul Green Pass. "È inammissibile che un ruolo cosi' importante e' di garanzia all'interno delle carceri possa essere rivestito da chi celebra le gesta di un criminale e offende una delle piu' alte cariche dello Stato", conclude Silvia Fregolent.