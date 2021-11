Fondi Piemonte: cominciato a Torino appello bis

Si torna a parlare al Palazzo di giustizia di Torino dei rimborsi degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Oggi è partito il processo d'appello bis a una ventina di esponenti politici all'epoca della giunta guidata dal leghista Roberto Cota. Questo nuovo capitolo è il prodotto della sentenza con cui la Cassazione, il 18 novembre 2019, annullò una ventina di condanne e ordinò un secondo passaggio davanti ai giudici subalpini. La vicenda è quella dell'uso improprio dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari. Stamani, in aula, nella veste di "testimoni assistiti" sono stati ascoltati Mario Carossa, capogruppo della Lega tra il 2010 e il 2014, e Luca Pedrale, ex capogruppo del Pdl. Tra le posizioni degli imputati al vaglio della Corte d'appello c'è quella dello stesso Cota.