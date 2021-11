Restructura al via a Torino, ingresso quest'anno è gratuito

Sebbene l'edilizia sia in grande ripresa, la 33ª edizione del salone Restructura al via oggi all'Oval di Torino è a ingresso gratuito. L'idea degli organizzatori, è stato spiegato questa mattina al taglio del nastro, è quella di incoraggiare il ritorno del pubblico dopo quasi due anni di pandemia e restrizioni. Sul fronte degli operatori invece il problema è quasi opposto: molti sono a tal punto impegnati con il lavoro da avere difficoltà nel distogliere il personale per partecipare. Fra le novità, l'affiancamento del tradizionale salone con il Fel, Festival dell'edilizia leggera, manifestazione nazionale itinerante che ha portato colore e vivacità al Lingotto con decine di esperti della decorazione che si esibiscono dipingendo sotto gli occhi del pubblico. E non si tratta di semplice tinteggiatura ma di arte del creare l'effetto finto marmo, del riprodurre decori antichi, dell'inventare pareti modernissime multicolori. Un'area è dedicata alle realtà artigiane piemontesi, mentre gli operatori del settore hanno a disposizione una ricca agenda di incontri, workshop e convegni, validi anche per il rilascio di crediti formativi per gli ordini professionali di riferimento.