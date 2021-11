Sant'Anna, porte aperte per le donne vittime di violenze

L'ospedale Sant'Anna di Torino e Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizzano dal 22 al 28 novembre una settimana a porte aperte dedicata alle donne vittime di violenza, l'(H)-Open Week. Negli ospedali aderenti al network Bollini Rosa saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alla popolazione femminile per supportare le vittime di violenza, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi. L'elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 10 novembre. Per l'occasione l'ospedale Sant'Anna ha realizzato un video dedicato alla conoscenza dei percorsi del Centro Svs (Soccorso violenza sessuale) per le donne vittime di violenza. Il servizio è attivo h 24 e la presa in carico e' multidisciplinare. Secondo i dati dell'Istat, le richieste di aiuto durante la pandemia sono molto aumentate: nel periodo di lockdown forzato si è verificato un notevole aumento della violenza domestica, e le chiamate verso il numero contro la violenza e lo stalking sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019. Picchi di richieste di aiuto sono stati registrati nell'aprile 2020 (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e nel maggio (+182,2%).