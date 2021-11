Tennis, Gros-Pietro (Intesa SP) molto soddisfatti Atp Finals Torino

Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, Host Partner delle ATP Finals, presente oggi alle finali, ha commentato: "Intesa Sanpaolo è molto soddisfatta di questa prima edizione delle ATP Finals qui a Torino. Tutti i nostri stakeholder - clienti, partner, mondo dell'informazione, appassionati sportivi - hanno manifestato grande apprezzamento per l'impegno e lo spirito di squadra con cui la Banca ha lavorato con l'ATP, la FIT e le istituzioni pubbliche per la riuscita di un appuntamento che ha dato nuove energie e nuovo ottimismo. Vince il migliore ma vincono anche Torino e l'Italia. Appuntamento per la prossima edizione, noi siamo pronti".