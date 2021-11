Torino: parchi Meisino e Fioccardo, lavori per 750 mila euro

Uno stanziamento di 750 mila euro, finanziato interamente con un contributo del ministero dell'Interno, per interventi di riassetto idrogeologico nei parchi Fioccardo e Meisino, a Torino. È quanto stabilito oggi dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore al Verde, Parchi e Sponde Fluviali, Francesco Tresso, che ha approvato il progetto definitivo dei progetti. Nello specifico, in zona Fioccardo verrà ripristinato il collegamento ciclopedonale verso Moncalieri, con la realizzazione di una nuova passerella di collegamento sul rio Sappone a la sostituzione di quella divelta dall'ondata di piena alluvionale dell'ottobre 2016. Al Meisino, invece, è prevista la sostituzione della passerella ciclo-pedonale Alex Langer, al confine comunale tra Torino e San Mauro, degradata e vietata alla fruizione pubblica dal mese di agosto. "I nuovi ponti ciclopedonali - spiegano da Palazzo Civico -verranno realizzati in acciaio Cor-Ten, e innalzati in quota al fine di evitare danni da future ondate di piena. Verranno inoltre realizzate delle rampe di raccordo tra le nuove quote delle passerelle e la ciclopista esistente, con il ripristino delle tratte di pista interrotte e degli arredi, staccionate, cestini e panchine.