Maltempo: Torino approva Piano neve, interventi per 3,5mln

Via libera dalla giunta di Torino al Piano neve, predisposto insieme ad Amiat e che prevede interventi per un costo complessivo di 3,5 milioni. Quattro i livelli di intervento a seconda della quantità di neve in base ai quali viene deciso il numero di mezzi impiegati e le modalità d'intervento. Due i team dedicati, l'Unità di Coordinamento con responsabilità operativa ai livelli verde e giallo, composta da Amiat, Gtt e Polizia Municipale, e l'Unita' di Crisi che interviene ai livelli arancione e rosso ed è composta, oltre che dai precedenti partecipanti, anche dalla dirigenza Amiat, Gtt, Divisione Ambiente, Divisione Infrastrutture e Mobilità, Polizia Municipale, Servizio Verde Alberate Urbane e Parchi. Per tutto il periodo, inoltre, sarà attiva la casella di posta elettronica viabilitainvernale@comune.torino.it dove i cittadini possono inviare le proprie segnalazioni. In caso di nevicate, Amiat interviene nella rete stradale con attività di pronto intervento, stoccaggio sale, insalamento e sgombero neve mentre Gtt è responsabile della spalatura e insalatura delle fermate dei mezzi pubblici.