Torino: linea 2 metropolitana, al via sondaggi archeologici

Al via i sondaggi archeologici per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana dalla fermata Rebaudengo al Politecnico. Si tratta di 16 punti di indagini a una profondità di circa 2 metri, che sono state concordate con la Soprintendenza per i Beni culturali e sono finalizzate alla comprensione della stratigrafia archeologica presente lungo il tracciato. I singoli cantieri avranno una durata massima di 2 giorni per sondaggio, salvo ritrovamenti archeologici che potrebbero comportare degli approfondimenti, e tutte le attività si concluderanno entro il mese di gennaio. I cantieri avranno dimensioni massime di circa 20 metri per 3 e saranno rivestiti con una grafica dedicata della linea M2 per renderli riconoscibili. Per quel che riguarda l'area aulica del centro, i rilievi verranno effettuati dopo il periodo natalizio. Intanto prosegue la progettazione definitiva che InfraTo consegnerà nel rispetto dei tempi a partire dalla fine di dicembre.