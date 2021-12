Anarchici bloccano bus diretto in Italia, indagini in Francia

La Gendarmeria francese sta indagando per un episodio, accaduto sabato scorso - e di cui parlano oggi alcuni quotidiani italiani - a margine di una manifestazione di anarchici “No Border” tra Claviere e Montgenévre, a ridosso del confine italo-francese, quando un autobus della compagnia francese Resalp, in arrivo da Briancon e diretto verso Oulx, in Valle di Susa, è stato fermato da una decina di attivisti. Il mezzo è stato bloccato in strada per un quarto d'ora e alcuni passeggeri, che dovevano prendere la coincidenza per il treno ad alta velocità TGV Parigi-Milano sono scesi dirigendosi a piedi verso Claviere, primo comune in territorio italiano, mentre il bus ha fatto retromarcia rientrando a Briancon. Durante il blocco gli anarchici hanno imbrattato il mezzo con una scritta con lo spray nero “Flic bus No Green Pass”. La manifestazione era stata organizzata per chiedere la liberazione di Emilio Scalzo, leader storico del movimento No Tav, estradato in Francia nei giorni scorsi e detenuto nel carcere ad Aix-Luynes (Aix-En-Provence) con l'accusa di aver colpito un poliziotto francese durante un corteo oltralpe.