Covid: controlli polizia, chiusi tre locali a Torino

Tre esercizi commerciali sono stati chiusi dalla polizia, a Torino, dopo i controlli anti Covid del weekend nelle zone della movida. Si tratta di un supermarket di via Nizza, un bar di via Principe Tommaso e un pub-bar di via Berthollet. Le sanzioni riguardano il mancato utilizzo della mascherina da parte di dipendenti e gli assembramenti nei dehor. All'esterno del bar di via Principe Toimmaso gli agenti hanno trovato una sessantina di persone, senza il distanziamento dei tavoli, una trentina in prossimità dell'entrata del locale senza dispositivi individuali. In via Berthollet c'erano invece 150 clienti, tra i quali molti erano senza mascherina, sia all'interno che all'esterno. In un locale del quartiere Vanchiglia, infine, due clienti sono stati sanzionati perché non avevano il Green pass e il titolare e' stato multato per non avere controllato.